بكري : شائعات وأكاذيب كثيرة سيسمعها المصريون حتى يوم 11-11

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صورة الخبر: مصطفى بكري
مصطفى بكري


قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن الإخوان المسلمين يدسّون السم في العسل عبر تحريض الشعب المصري ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وأضاف بكري عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "إعلام الإخوان يفبرك كل يوم حكاية مثل ما حدث فى 25 يناير.. سنسمع أكاذيب وشائعات مغرضة كثيرة ضد الشعب المصري والجيش والشرطة، خلال الأيام القادمة، وحتى يوم 11- 11، فهناك بعض المواقع المتخصصة لفبركة الأخبار وإنتاج فيديوهات كاذبة مشبعة بالإفتراءات والإدعاءات وأن خونة القنوات المعادية تدعمهم أجهزة استخبارات دولية".

وأكد أن "الشعب المصري سيعطي درسا جديدا للخونة.. الدولة حينما تضيع متسألنيش أنت فين".

المصدر: الأسبوع المصرية

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