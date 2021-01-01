تنشر الشائعات .. نجل الفريق سامي عنان يتقدم ببلاغ ضد صفحات منسوبة لوالده

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صورة الخبر: سامي عنان
سامي عنان


قال نجل الفريق سامي عنان، إنه تقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية والنائب العام من أجل غلق الصفحات التي تحمل اسم والده، وتروج للشائعات التي تهدف لزعزعة البلد.

بيان سامي عنان
ونفى نجل الفريق وجود أي صفحات إلكترونية تحمل اسم والده على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الصفحات ليس لها صلة به من قريب أو من بعيد، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الصفحات نشر الشائعات.

وأضاف سمير سامي عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه قدم العديد من البلاغات إلى وزارة الداخلية والنائب العام من أجل غلق الصفحات التي تحمل اسم والده وتروج للشائعات التي تهدف لزعزعة البلد.

وأردف بأنه خلال السنوات الماضية هناك العديد من الصفحات المزعومة التي تروج للشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحمل اسم والده، نافيا أي صلة لهم بها.

المصدر: cairo24

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