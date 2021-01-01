مفيدة لبشرتك وقلبك وصحتك .. 5 أطعمة غنية بفيتامين ب 12



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12



يشير "فيتامين ب" إلى أكثر من فيتامين واحد، وهو من الفيتامينات الهامة لقدرتها على المساعدة في تحويل العناصر الغذائية الأخرى إلى طاقة، ودعم التمثيل الغذائي الصحي، ودعم نمو الجنين أثناء الحمل، وكذلك الجهاز العصبي، ووظائف الكبد ، والعين ، وصحة الجلد، ومع ذلك ، فإن أهم شكل من أشكال فيتامين ب هو فيتامين ب 12 ، وهو ضروري لتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12.

لماذا تحتاج فيتامين ب 12؟

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يساعد في الحفاظ على صحة الدم وخلايا الأعصاب ويساعد أيضًا في تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في خلايانا ولكن على عكس العديد من العناصر الغذائية الأخرى، لا يمكن لجسمك أن يصنع فيتامين ب 12 بمفرده ، وبالتالي ، يختار الناس المكملات الغذائية لتعويض ذلك أو أي عناصر غذائية أخرى تفتقر إليها .



الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

أثناء التفكير في المكملات ، غالبًا ما نتجاهل حقيقة أن تحسين نظامك الغذائي هو أفضل طريقة لضمان توافر العناصر الغذائية الأساسية في أجسامنا.

إليك 5 أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لإضافتها إلى نظامك الغذائي:

1. الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

إذا كنت لا تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، يمكنك البدء باستهلاك منتجات الألبان، يعتبر الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى مصادر ممتازة للبروتين بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات ، بما في ذلك فيتامين ب 12 يمكن أن تزيد منتجات الألبان من القوة ومستويات الطاقة مع تقليل تلف العضلات.

2. البيض

يمكن أن يضمن تناول البيض حصول جسمك على البروتين وفيتامينات ب،تحتوي البيضة المسلوقة على 0.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12. هذا يعادل 25 % من قيمتك اليومية. الصفار هو المكان الذي يوجد فيه معظم فيتامين ب 12. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البيض غني أيضًا بالدهون الصحية والدهون المشبعة والحديد والفيتامينات الأخرى والمعادن والكاروتينات.

3. صدور الدجاج

بالإضافة إلى كونه مصدرًا رائعًا للبروتين الخالي من الدهون ، يحتوي الدجاج أيضًا على فيتامين ب 12 والنياسين ، وكلاهما يدعم مستويات الكوليسترول الصحية في الجسم. لا يحتوي على كربوهيدرات لأنه لا يحتوي على أي سكر أو نشا. يمكن للفيتامينات والمعادن الموجودة في صدور الدجاج تحسين الحالة المزاجية وصحة العظام وكتلة العضلات والتحكم في الشهية والنوم.

4. التونة

باعتبارها من المأكولات البحرية المتوفرة بسهولة والتي يتم استهلاكها بشكل متكرر ، فإن التونة غنية بفيتامين ب 12 وهي مصدر رائع للبروتينات والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعد ذلك في إنتاج خلايا دم حمراء جديدة ودرء ظهور فقر الدم.

5. سمك السلمون

تشتهر أسماك السلمون بأنها غنية بتركيزات أحماض أوميجا 3 الدهنية كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين ب 12. لا يمكن أن يعزز بناء العضلات فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة الوزن.

