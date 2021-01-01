تعرف علي .. موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر، والذي ينطلق فى الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.
موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية
ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية 18 نوفمبر الجارى بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة فى كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد"؛ وتبدأ فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
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