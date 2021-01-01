تعرف علي .. موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

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صورة الخبر: مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا


أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر، والذي ينطلق فى الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية
ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية 18 نوفمبر الجارى بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة فى كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد"؛ وتبدأ فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.

24 لاعباً فى معسكر الفراعنة
وشهدت قائمة الفراعنة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).

المصدر: youm7

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