يفضل الاستمرار بالزمالك .. أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان

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صورة الخبر: أسامة نبيه
أسامة نبيه


اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادى الزمالك، بشكل رسمى، عن عدم تولى مهمة قيادة فريق أسوان، خلفًا لربيع ياسين الذى تمت إقالته بعد خسارة أول ثلاث جولات بمسابقة الدورى.

وفضل أسامة نبيه الاستمرار فى منصب المدرب العام لفريق الزمالك، وعدم الرحيل فى الوقت الحالى، ليعتذر لمسئولى أسوان عن عدم تولى المهمة.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.

المصدر: youm7

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