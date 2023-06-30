حافز تطوير التعليم .. إضافة معلمى الصف الخامس الابتدائى ضمن المستفيدين

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى، وتوصيات لجنـة الخطـة والموازنة بمجلـس النـواب بـإدراج صـف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية، حيث وجهت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حـافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي الصفوف الأولـى بـداية من الصف الأول لرياض الأطفـال حـتـى الصـف الخامس الابتدائي عـن الـعـام الدراسي ?? ????/??، مع إدراج كلا من، مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، وبالنسبة للمدارس المتعددة المراحـل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلـي كـلا مـن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضح وزارة التربية والتعليم، أنه يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التـي تصرف المعلمين والمـوجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقهـا فـي الـعـام الدراسي السابق 2022/2021 وعلـى أن يتم الصـرف مـن بـدايـة العـام الدراسي في ??22/10/1 حتي 30/6/2023.

المصدر: youm7

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