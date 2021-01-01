تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل

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تفاصيل حالة الطقس


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
- الجمعة 4 نوفمبر:
شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- السبت 5 نوفمبر:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأحد 6 نوفمبر:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيدنشاط رياح أحيانا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
- الاثنين 7 نوفمبر:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- الثلاثاء 8 نوفمبر والأربعاء 9 نوفمبر:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

المصدر: youm7

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