تعرف علي مواعيد .. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى ربع نهائى كأس مصر

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صورة الخبر: كأس مصر
كأس مصر


استقر اتحاد الكرة على موعد استئناف منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. وأصبح فريق سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائي بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وتتبقى 3 مباريات من دور الثمانية لكأس مصر، وهي الأهلي ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلي أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك أمام المصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجاري، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر، ضمن الجولة الخامسة. ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصري للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

بينما يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر في دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلاقي طلائع الجيش فى 2 ديسمبر بالجولة الخامسة من الدوري المحلي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائي لمواجهة سموحة.

المصدر: youm7

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