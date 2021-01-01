ستسمح Meta للمبدعين ببيع عملات NFT مباشرة على انستاجرام

تقوم شركة Meta بتوسيع دعمها لعملا NFT بطريقة اخرى، فقد أعلنت الشركة خلال حدث Creator Week أنها تسمح الآن لبعض المبدعين بصنع وبيع مقتنيات رقمية مباشرة على انستاجرام.
تقوم المنصة بتجربة عملات NFT على انستاجرام وفيسبوك منذ العام الماضي. ولكن حتى الآن، كان مستخدمو انستاجرام قادرين فقط على استعراض مقتنياتهم الرقمية. ولكن الآن، سيكون لدى انستاجرام مجموعة أدوات شاملة حتى يتمكن المبدعون من إنشاء مجموعات NFT وبيعها لمتابعيهم.
بينما يقوم انستاجرام بتكثيف ميزات التجارة لبعض الوقت، فإن هذا التحديث هو اول خطوة للمنصة للتنافس مباشرة مع أسواق NFT الحالية.
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