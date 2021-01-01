ستسمح Meta للمبدعين ببيع عملات NFT مباشرة على انستاجرام

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صورة الخبر: انستاجرام
انستاجرام

تقوم شركة Meta بتوسيع دعمها لعملا NFT بطريقة اخرى، فقد أعلنت الشركة خلال حدث Creator Week أنها تسمح الآن لبعض المبدعين بصنع وبيع مقتنيات رقمية مباشرة على انستاجرام.

تقوم المنصة بتجربة عملات NFT على انستاجرام وفيسبوك منذ العام الماضي. ولكن حتى الآن، كان مستخدمو انستاجرام قادرين فقط على استعراض مقتنياتهم الرقمية. ولكن الآن، سيكون لدى انستاجرام مجموعة أدوات شاملة حتى يتمكن المبدعون من إنشاء مجموعات NFT وبيعها لمتابعيهم.

بينما يقوم انستاجرام بتكثيف ميزات التجارة لبعض الوقت، فإن هذا التحديث هو اول خطوة للمنصة للتنافس مباشرة مع أسواق NFT الحالية.

وتقول شركة Meta إنها لن تأخذ جزءًا من مبيعات NFT حتى عام 2024، على الرغم من أنه سيتم خصم 30 بالمائة من المبيعات لحساب رسوم متجر التطبيقات. ويمكن للمبدعين أيضًا تحديد معدل عمولة لإعادة بيع أعمالهم، والتي تتراوح من 5? إلى 25?.

الأدوات الجديدة متاحة فقط لمجموعة صغيرة من المبدعين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن شركة Meta تقول إنها تخطط للتوسع إلى المزيد من الأشخاص والبلدان “قريبًا”.

تقوم الشركة ايضًا بتحديث ميزات NFT الأخرى المتوفرة على نطاق أوسع. وبالنسبة لهواة الجمع، تضيف Meta دعمًا لمحفظة Solana blockchain و Phantom، وتمكين عملات NFT للفيديو في ملفات تعريف انستاجرام. يضيف التطبيق أيضًا بيانات وصفية لـ OpenSea لـ “مجموعات مختارة”.

المصدر: بوابه المتميز

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