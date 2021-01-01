تطلق سامسونج جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids اللوحي

أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids اللوحي الذي ينطلق لسوق الولايات المتحدة بسعر 250 دولار.
يتميز جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids بمواصفات تحاكي جهاز Galaxy Tab A7 Lite مع بعض المواصفات التي تستهدف الأطفال، والتي تشمل حافظة بتصميم سميك لمقاومة السقوط العرضي وحماية الشاشة.
كما يأتي الجهاز بحامل يدعم تثبيت الجهاز أو الإنحناء بزاوية 360 درجة لدعم إنحناء الشاشة في أكثر من زاوية دون الحاجة لحمل الجهاز.
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