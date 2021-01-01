تطلق سامسونج جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids اللوحي

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صورة الخبر: Galaxy Tab A7 Lite Kids
Galaxy Tab A7 Lite Kids

أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids اللوحي الذي ينطلق لسوق الولايات المتحدة بسعر 250 دولار.

يتميز جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids بمواصفات تحاكي جهاز Galaxy Tab A7 Lite مع بعض المواصفات التي تستهدف الأطفال، والتي تشمل حافظة بتصميم سميك لمقاومة السقوط العرضي وحماية الشاشة.

كما يأتي الجهاز بحامل يدعم تثبيت الجهاز أو الإنحناء بزاوية 360 درجة لدعم إنحناء الشاشة في أكثر من زاوية دون الحاجة لحمل الجهاز.

ويضم الجهاز شاشة 8.7 إنش، كما يأتي برقاقة معالج Helio P22T، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، كما ينطلق الجهاز بتطبيق Samsung Kids مثبت مسبقاً، حيث يدعم هذا التطبيق الوالدين في تحديد الإعدادات المطلوبة للأطفال عند مشاهدة الوسائط.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Galaxy Tab A7 Lite Kids اللوحي بدءاً من 4 من نوفمبر في سوق الولايات المتحدة بسعر 250 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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