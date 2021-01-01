تخطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S23 بنمط يدعم إستهلاك أفضل للطاقة



Galaxy S23 Galaxy S23

تخطط شركة سامسونج لزيادة سعة البطارية في سلسلة هواتف Galaxy S23 القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أنه مع السعة الأكبر للبطارية تقدم سامسونج نمط لتوفير الطاقة يعرف ب”Light performance”.



أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S23 يأتي بسعة بطارية 3900 mAh، بينما تقدم سامسونج إصدار plus بقدرة بطارية 4700 mAh، أيضاً لن يطرأ على قدرة بطارية S23 Ultra أي تغيير حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.



ولتحسين عمر البطارية في هذه الإصدارات تقدم سامسونج نمط “Light”، حيث قُدم هذا النمط لإصدارات سامسونج القابلة للطي في وقت سابق هذا العام، حيث يعمل هذا النمط على ترتيب أولويات الآداء في الهاتف.

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أيضاً أكد التقرير الذي جاء من “IceUniverse” على أن نمط “Light performance” سيعمل على خفض الآداء في الهواتف إلى مستوى معتدل يمكن من خلاله خفض إستهلاك البطارية، على أن يختلف هذا النمط عن النمط التقليدي لخفض إستهلاك الطاقة.من جانب أخر أوضحت التقارير أن هذا النمط الجديد لن يؤثر على آداء سلسلة Galaxy S23 في الألعاب، حيث يمكن التحكم في الملف التعريفي للآداء عبر “Game Booster”.كما تشير التسريبات إلى أن رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 تقدم آداء ونتائج جيدة في الإصدارات الجديدة، حيث تدعم الرقاقة آداء أفضل في إستهلاك الطاقة مقارنة بمعالج كوالكوم السابق 8 Gen 1.