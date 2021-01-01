ينطلق هاتف Honor Magic5 قريباً بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

أشار تقرير جديد نشر عبر”Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic5 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق بمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 2.
تستعد شركة كوالكوم لإطلاق رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 خلال حدث الشركة القادم الذي يعقد في الفترة ما بين 15 إلى 17 من نوفمبر الجاري.
ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن عدد من الهواتف المرتقبة بمعالج كوالكوم الجديد، واليوم تشير تسريبات “Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic5 سيكون من بين الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!