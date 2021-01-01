ينطلق هاتف Honor Magic5 قريباً بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

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صورة الخبر: Honor Magic5
Honor Magic5

أشار تقرير جديد نشر عبر”Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic5 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق بمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 2.

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 خلال حدث الشركة القادم الذي يعقد في الفترة ما بين 15 إلى 17 من نوفمبر الجاري.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن عدد من الهواتف المرتقبة بمعالج كوالكوم الجديد، واليوم تشير تسريبات “Digital Chat Station” إلى أن هاتف Honor Magic5 سيكون من بين الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً كشفت التسريبات عن بعض مواصفات هاتف Honor Magic5 الذي يأتي بشاشة منحنية بحجم 6.8 إنش، مع تعتيم PWM.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع AI ISP، أيضاً يدعم الهاتف معايير IP-68 في مقاومة الماء والغبار، ويأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W،والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المصدر: بوابه المتميز

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