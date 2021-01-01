تحديثات لمتجر Google Play تتيح للمطورين الوصول إلى المزيد من المستخدمين

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كشفت جوجل عن إمكانات جديدة ستساعد المطورين في الوصول إلى المزيد من مستخدمي متجر Play، والدفاع عن التطبيقات من هجمات المراجعة المنظمة، والمزيد.



ومن أجل زيادة التركيز على الألعاب عالية الجودة، تقدم جوجل بالفعل “شريط جودة التطبيقات” الجديد لمتجر Play. فقد أعلنت الشركة أيضًا عن توسيع إصدار Play Games التجريبي على الحاسب ليشمل المزيد من البلدان.



تبتكر جوجل طرقًا جديدة للترويج للألقاب عالية الجودة ودعمها طوال دورة حياتها، بدءًا من الاكتساب والمشاركة وانتهاءً بالاحتفاظ وإعادة الاكتساب. وعلى مدار الأشهر القليلة المقبلة، ستضيف محتوياتك وعروضك المهمة إلى Google Play.

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يتيح LiveOps للعناوين المحددة الاقتراب مباشرة من المستخدمين من خلال العروض والظهور لأول مرة والأحداث. ستتوفر قريبًا مواضع وتنسيقات جديدة عالية التأثير للمحتوى الخاص بك على Google Play.ستتم إعادة تسمية LiveOps باسم “المحتوى الترويجي” حيث تتم إضافة أنواع محتوى جديدة لتعكس بشكل صحيح تنوع المحتوى الذي يمكنك المساهمة به. كما ستضيف المزيد من المطورين والمحتوى للترويج للعديد من الألعاب العام المقبل.وتعتبر إعادة تنشيط اللاعبين السابقين هي خطوة مهمة أخرى في دورة الحياة. وستتيح لك قوائم المتاجر المخصصة للمستخدم نقل قصة مختلفة للأشخاص الذين حاولوا وأزالوا تثبيت تطبيقاتك أو ألعابك في وقت لاحق من هذا العام.وتدعي جوجل أنها قامت بترقية نظامها الأساسي التجاري هذا العام، بما في ذلك تجربة شراء أفضل، ومرونة وتحكم أكبر في الاشتراك، ورؤى وبرامج إضافية لتحقيق الدخل لمساعدتك على زيادة الإيرادات.وقد عزز بث شراء حساب الأطفال أو أفراد الأسرة. يمكن للوالدين أو “مدير العائلة” الآن الشراء لأطفالهم بدون طريقة دفع عائلية. كما ستقوم جوجل الآن بإخطار مدير العائلة عندما يُجري أحد أفراد العائلة عملية شراء في تطبيقك دون استخدام طريقة دفع عائلية. مما يتيح لمدير العائلة الدفع باستخدام بطاقات الهدايا.وأخيرًا، لتحسين تجارب مطوري متجر Play، تعمل جوجل على زيادة برامج ومعايير السلامة. فستعمل إمكانات Play Integrity API الجديدة على حماية التطبيقات من حركة المرور الخطيرة وهجمات المراجعة المنسقة. حددت جوجل فجوة زمنية لتصنيفات ومراجعات متجر Play لتحقيق هدف مماثل.تعمل الشركة على “زيادة الاختبارات على المساعدة الهاتفية المباشرة وإزالة الإنذارات التنفيذية” وتتيح للمطورين مزيدًا من الطرق للتحدث والتعرف على سياسات متجر Play.ستقوم جوجل بإدخال تغييرات على Google Play و Google Play Console في الأشهر المقبلة والتي ستدمج الأحداث الرئيسية والمحتوى والعروض الخاصة بك من خلال تجربة Google Play.