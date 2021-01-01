تكشف سوني عن موعد إطلاق نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي

أعلنت شركة سوني عن الموعد الذي ستطلق فيه نظارة PlayStation VR2 الجديدة للواقع الافتراضي، وأسعار نسخ هذه النظارة.
وتبعا لموقع الشركة فإن PlayStation VR2 ستطلق لمحبي ألعاب الفيديو اعتبارا من 22 فبراير القادم، ويمكن لمحبي الألعاب الحصول على لعبة Horizon Call of the Mountain الجديدة التي صممت خصيصا لهذه النظارة، كما سيطرح في هذا التاريخ أيضا وحدات شحن خاصة بقبضات منصات PlayStation.
وتبعا لسوني فإن النظارة الجديدة ستختلف بشكل ملحوظ عن نظاراتها السابقة للواقع الافتراضي، إذ ستتوافق مع مختلف نماذج منصات PlayStation، وستحوي أيضا تقنيات خاصة لتعقب حركات عين المستخدم، وتقنيات الصوت المكاني.
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