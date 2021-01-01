فلاتر جديدة من «إنستجرام» للفن المصري

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من الآلهة المصرية القديمة، جاءت «باستيت» بحركات خفيفة مدعومة بتقنية الواقع المعزز AR، لترافق زوار «الابد هو الآن» خلال اكتشافهم قصص ما وراء القطع الفنية بالمعرض، من خلال مقاطع فيديو وصور ورسوم توضيحية للأماكن.



«الأبد هو الآن»، معرض دمج الماضي بالحاضر في شكل فنون نحتية مميزة تصل حلقة إبهار المصريين القدماء ببراعة فنانين من أنحاء العالم على أرض مصر، بمنطقة هضبة الأهرامات، لتجسيد الاستدامة باستخدام مواد صديقة للبيئة.



في النسخة الثانية للحدث، أطلق تطبيق «انستجرام» 11 فلتر تفاعلي جديد للواقع المعزز، تستطيع الوصول إليها من خلال رموز QR مخصصة لها.

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أعمال فنية خلفيتها الأهرامات كانت مُلهمة لمشروع جديد بانستجرام؛ إذ عملت الشركة على رفع قدرات الواقع المعزز، وربطها بالحياة الاجتماعية مع مهارات المبدعين، بتقديم مميزات تقنية جديدة لصناع المحتوى من أنحاء العالم، في صورة تدمج التكنولوجيا المتقدمة بمميزات الأماكن والمنتجات استعدادًا لدخول الميتافيرس.«لدينا إمكانات لا حصر لها»، بثقة كبيرة تحدث المدير الإقليمي لشركة ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فارس العقاد، عن السعي وراء بناء محتوى مؤثر أكثر ذو معنى وإلهامًا للمستخدمين.«العقاد»، تطرق إلى محاولات عدة للمساعدة على رفع مستوى سرد القصص بالتكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق المزيد من الانغماس في الرحلة الفنية، إذ لكل قطعة فنية قصة وفى الوقت ذاته تمثل عنصر جذب الفلتر لصناع المحتوى، وتساهم في سرد القصص بإلقاء نظرة على كيفية إنشاء كل قطعة بسرد قصصى أكثر جاذبية.