تعلن Xiaomi عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة لمحبي التصوير الاحترافي!

أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي حصل على كاميرا تنافس بقدراتها كاميرات التصوير الاحترافي.
ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+48) بيكسل وحصلت على قدرات تقريب ممتازة، كما صمم إطار الكاميرا فيه ليثبت عليه عدسات خارجية للتصوير الاحترافي، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.
وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده(163.2/75/9.1) ملم، وزنه 225 غ.
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