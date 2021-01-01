تكشف "ناشيونال موتورز" عن زيادات جديدة على "إيجل برو" و"جلوري 330S"



جلوري 330S جلوري 330S

أعنت شركة "ناشيونال موتورز"، الوكيل المحلي للعلامة الصينية "DFSK" عن زيادات سعرية جديدة مع ثالث أيام شهر نوفمبر الحالي، حيث طالت الزيادات طرازي "جلوري 330S" الـ MPV و"إيجل برو" الـ SUV.



وتراوحت الزيادات بين 20 ألف جنيه على فئتي "إيجل برو" و 10 آلاف جنيه على "جلوري 330S" وذلك في ظل استمرار غياب "إيجل 580".. لتصبح أسعار طرازات "DFSK" الجديدة كالآتي:



إيجل برو:

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كما أشرنا، زادت فئتي "إيجل برو" ذات السبعة مقاعد نحو 20 ألف جنيه، لتصبح أسعارها الجديدة:الفئة الأولى: 659,900 جنيهالفئة الثانية: 664,900 جنيهمنظومة القوة:تعتمد منظومة القوة في "إيجل برو" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 165 حصان و220 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT.جلوري 330S:جاءت أحدث قائمة لأسعار سيارات "DFSK" بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه على فئات "جلوري 330S" موديل 2022 الخمسة.. والتي أصبحت أسعارها كالتالي:سعر الفئة الأولى 344900 جنيهسعر الفئة الثانية 364,900 جنيهسعر الفئة الثالثة 376,900 جنيهسعر الفئة الرابعة 384,900 جنيهسعر الفئة الخامسة 396,900 جنيهمنظومة القوة:تتوفر "جلوري 330S" موديل 2022 في مصر بخيارين من المحركات، الأول بسعة 1,5 لتر، والثاني محرك بسعة 1.2 لتر.. وكلاهما يتصلان بناقل حركة يدوي، مع إمكانية الاختيار بين العمل بالبنزين أو الغاز.