سياره "هوندا برولوج".. أول ثمار الشراكة بين الصانع الياباني وجنرال موتورز الأمريكية



هوندا برولوج هوندا برولوج

يبدو أن الشراكة بين العلامة اليابانية العريقة "هوندا" وعملاق صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" والتي تم الإعلان عنها في عام 2020 ستؤتي ثمارها في السنوات القليلة المقبلة، وذلك مع وصول "هوندا برولوج Honda Prologue" كموديل 2024.



وستعتمد الـ SUV الكهربائية على منصة Ultium من جنرال موتورز، كم ستستفيد من تقنية البطاريات المملوكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت "هوندا برولوج Honda Prologue" ستوفر تجربة قيادة مماثلة لتلك التي تتمتع بها سيارات هوندا، أم ستكون أقرب لأداء سيارات "جنرال موتورز"؟



الجواب على هذا السؤال، جاء في اجتماع بين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوندا "توشيهيرو ميب" والمسؤول التنفيذي الأول "شينجي أوياما" مع وسائل إعلام مختلفة حيث كانت منصة "Ultium" موضوع النقاش.

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تحدث "أوياما" خلال اللقاء عن كافة السيارات الكروس أوفر التي تعتمد على هذه المنصة التابعة لشركة جنرال موتورز، والتي من بينها "هوندا برولوج Honda Prologue" حيث اعترف "أوياما" أن تجربة القيادة من المحتمل أن تكون متشابهة.. وقال: "نحن مقيدون بسبب البنية الأساسية.. وسيكون من الصعب التفريق بينهم من حيث الأداء".ومن جانبه، وافق "ميب" على حديث "أوياما" مشيرًا إلى أن أداء "هوندا برولوج Honda Prologue" من المحتمل أن يشابه على الأرجح النسخة الكهربائية من "جي إم سي بليزر - GMC Blazer EV" وذلك بفضل النظام الأساسي المشترك ومواصفات البطارية المماثلة.ومع ذلك، كان كل من "أوياما" و"ميب" واثقين من أن ""هوندا برولوج Honda Prologue" ستظل تحمل جينات وطباع هوندا في العديد من الطرق التي سيهتم بها المستهلكون أكثر من غيرهم.قال "ميب": "التصميم هو المكان الذي سيظهر فيه تميزنا".. وفي الواقع، يقوم استوديو تصميم هوندا في "لوس أنجلوس" بتصميم "هوندا برولوج Honda Prologue" مع تصميم خارجي فريد ومقصورة رحبة.. ومن بين توقيعات هوندا تلك، ستكون هناك علامة غير تقليدية على الكلمات على الخلفية مكتوبة بخط الشركة ذي الطراز القديم. علاوة على ذلك.كما ستحصل الـ SUV الكهربائية على برنامج HMI للمعلومات والترفيه من هوندا، مما يساعد على الشعور بالتكنولوجيا الخاصة بالمركبات الكهربائية داخل المقصورة.أخيرًا ، سيكون لشركة صناعة السيارات اليابانية دور في مراقبة الجودة في "هوندا برولوج Honda Prologue" مما يضمن أنها تلبي معايير هوندا الخاصة بالمتانة والاعتمادية.ستصل "هوندا برولوج Honda Prologue" إلى وكلاء هوندا في عام 2024 ، وستتواجد إلى جانب "هوندا باسبورت Passport".. ولم يتم الإعلان عن الأسعار والمواصفات النهائية بعد.