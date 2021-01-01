عرض سيارة للملكة إليزابيث الثانية في مزاد علني قريبًا



سيارة للملكة إليزابيث سيارة للملكة إليزابيث

تعرض سيارة الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، للبيع في مزاد علني يوم 26 نوفمبر الحالي.



وسيتم بيع السيارة من من نوع Jaguar X-Type Estate في مزاد Historics Auctioneers في Mercedes World، دون وضع سعر مبدئي لبدء المزاد، ومن المحتمل أن يصل سعر بيعها إلى خمسة أرقام على الأقل.



وتعرف السيارة بلونها الأخضر Emerald Fire، وقد قطعت أقل من 75000 ميل ولديها تاريخ خدمة واسع، وتتميز بتصميم داخلي من الجلد ومجموعة من وسائل الراحة مثل فتحة السقف والتحكم في المناخ والنوافذ الكهربائية وناقل الحركة الأوتوماتيكي.

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السيارة التي صممها إيان كالوم، لديها محرك «V6» سعة 3 لترات بقوة 230 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 144 ميلاً في الساعة، مما يجعل السيارة ثابتة بشكل كبير حتى عند القيادة بسرعة.رغم أن السيارة المفضلة لدى الملكة كانت Land Rover Defender، إلا أنها لجأت إلى X-Types عندما لم تكن متوفرة.