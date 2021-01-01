أحدث أسعار لموديل 2022 من بيستون T77 Pro بعد ارتفاع الدولار



بيستون T77 Pro بيستون T77 Pro

باعتبارها وكيلا لسيارات بيستون في مصر، قدمت شركة مصر حلوان مؤخرا زيادة على أسعار موديل 2022 من سيارتها T77 Pro التي تنتمي لفئة مركبات SUV، حيث أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 605 إلى 677 ألف جنيه (زيادة 72 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 655 إلى 733 ألف جنيه (زيادة 78 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 685 إلى 767 ألف جنيه (زيادة 82 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصان وعزم 258 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية بالصف الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام للتحكم في الجر TSC.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- فتحة سقف بانورامية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم والتسخين.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- زجاج داكن.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية من الألومنيوم.- شاشة رقمية 8 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- نظام إضاءة أمامي وخلفي داخل السيارة للقراءة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام إضاءة محيطي داخل السيارة.- وسائد هوائية جانبية ستائرية.- إشارات جانبية LED.- مساحات أمامية ذكية.نظام ذكي لمصابيح الأمامية للتبديل بين الإضاءة العالية والخافتة.