ورشة عمل بـ «القومي للبحوث» عن الذكاء الاصطناعي وبناء المدن الخضراء..

يعقد معهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بالاشتراك مع معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا ورشه عمل بعنوان "الجيل الرابع" للتنميه المستدامة بين العمل الأكاديمي و البحث العلمي نحو مؤتمر المناخ COP27.
يقام هذا الحدث الهام للربط بين البحث العلمي والاكاديمية تحت رعايه الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، وحضور ا.د حمدي الغيطاني رئيس معهد البحوث الهندسيه بالمركز، وتقام الورشه برئاسه أ.د هاله القاضي عميد معهد المدينه العالي لًّلهندسه و التكنولوجيا وبقسم الهندسة المدنية بالمركز القومي للبحوث، و أ.د: أحمد خضررئيس قسم الهندسه المدنيه بالمركز.
تتناوب جلسات الورشة عرض ما تم انجازه من المشروعات البحثية التي تم تنفيذها في قسم الهندسه المدنية و المعاهد المشاركة بالمركز القومي للبحوث، وتأثيرات المناخ المختلفة علي الطبيعة الأرضية والتكيف مع التصميم الحضاري.
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