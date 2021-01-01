تحذير من اختفاء أنهار جليدية رئيسية بالعالم..بسبب الاحتباس الحراري..

ذكر تقرير حديث صادر عن اليونسكو، ونشره موقع «ديلي ميل»، أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، ستختفي بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري، مهما كان سيناريو ارتفاع درجة الحرارة.
وبحسب تقرير اليونسكو، فهذا يشمل الدولوميت في إيطاليا، ومنتزهات يوسمايت ويلوستون في الولايات المتحدة، وجبل كليمنجارو في تنزانيا.
وتراقب منظمة اليونسكو حوالي 18600 نهر جليدي عبر 50 موقعًا من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إن ثلثها من المقرر أن يختفي بحلول عام 2050.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!