تحذير من اختفاء أنهار جليدية رئيسية بالعالم..بسبب الاحتباس الحراري..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكر تقرير حديث صادر عن اليونسكو، ونشره موقع «ديلي ميل»، أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، ستختفي بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري، مهما كان سيناريو ارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب تقرير اليونسكو، فهذا يشمل الدولوميت في إيطاليا، ومنتزهات يوسمايت ويلوستون في الولايات المتحدة، وجبل كليمنجارو في تنزانيا.

وتراقب منظمة اليونسكو حوالي 18600 نهر جليدي عبر 50 موقعًا من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إن ثلثها من المقرر أن يختفي بحلول عام 2050.

وبينما يمكن إنقاذ باقي الأنهار عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) بالنسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة، في سيناريو انبعاثات الأعمال كالمعتاد، ‘لا أنه يمكن أن تختفي حوالي 50 في المائة من الأنهار الجليدية للتراث العالمي بالكامل تقريبًا بحلول عام 2100.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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