اليوم 4 نوفمبر القمر يقترن بالمشتري ..



القمر القمر

يرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، بعد غروب الشمس وفي بداية الليل، حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر جميل جدًا يشاهد بسهولة بالعين المجردة.



سيحدث هذا الاقتران والقمر في طور الأحدب المتزايد وهو ألمع بقعة في سماء الليل، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.



كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

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تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا خلال ساعات نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.يلاحظ حركة موقع القمر كل يوم تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.