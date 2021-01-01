هنا سقط «لونج مارش» القادم من الفضاء..عودة الصاروخ «الضال»..

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أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه تم سقوط الصاروخ الصيني الضال لونج مارش منذ قليل في المحيط الهادي.



وكان صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والأخيرة لمحطة الفضاء الصينية «تيانجونج» قد تم إطلاقه إلى المدار في 31 أكتوبر 2022.



وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار، وكعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصواريخ، وستكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

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ومن المتوقع، أن تقوم قطعة ضخمة تزن 21 طنًا من الصاروخ الصيني Long March 5B ، ويصل حجمه لمبنى مكون من 10 طوابق ، بإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، ولا يزال الخبراء غير قادرين على التنبؤ بالمكان الذي ستهبط فيه بشكل تحطم.الصاروخ، الذي أطلق في 31 أكتوبر، حمل النموذج الثالث والأخير إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية، لكن خبراء الفضاء الآن يسعون جاهدين لتحديد مسار عودته إلى الارض قبل أن يخترق الغلاف الجوي.وأعلنت عدد من المطارات في إسبانيا إغلاق مجالها الجوي بسبب الصاروخ الضال.وجاء الإجراء الإسباني وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ على الأرض الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تحطم الطائرات.وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إنه من المتوقع أن يشهد مطار برشلونة تأخيرات في جدول الرحلات على مدار اليوم الجمعة، لافتة إلى أن الرحلات الجوية بين جزر البليار والمملكة المتحدة هي الأكثر تضررا.بينما أعلن عدد من الخبراء عن عدم مقدرتهم تحديد المكان الذي من الممكن أن يسقط به الصاروخ الضال