سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 4-11-2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 4-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يومي الجمعة والسبت، حيث حافظ على استقراره داخل البنك المركزي عند مستوى صرف: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكية داخل البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي في مصر.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 24.21 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا بالمصرف المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه: 24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا ببنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس أمام الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه: 24.18 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية ببنك الكويت الوطني
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول مصر
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.
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