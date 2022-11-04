سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 4-11-2022 مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 4-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يومي الجمعة والسبت، حيث حافظ على استقراره داخل البنك المركزي عند مستوى صرف: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكية داخل البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي في مصر.



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 24.21 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع.



سعر عملة أمريكا بالمصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

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