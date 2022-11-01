يطالب حماية المستهلك المواطنين بالتأني خلال الجمعة البيضاء



جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين، بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء، وذلك انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز لحفظ و صون حقوق المستهلكين.



وأكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يجب علي المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء.



وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي ضرورة الحصول علي فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج ، وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

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كما يُهيب جهاز حماية المستهلك بجموع "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين و الالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب ، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ،وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامه مليوني جنيه.