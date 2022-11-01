يطالب حماية المستهلك المواطنين بالتأني خلال الجمعة البيضاء

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين، بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء، وذلك انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز لحفظ و صون حقوق المستهلكين.
وأكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يجب علي المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي ضرورة الحصول علي فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج ، وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!