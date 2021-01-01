«الصحة العالمية» تكشف عن قائمة فطريات تهدد الإنسان



فطريات تهدد الإنسان فطريات تهدد الإنسان

أصدرت منظمة الصحة العالمية، ردًا على التهديد المتزايد من الأمراض الفطرية الغازية، قائمة بمسببات الأمراض الفطرية ذات الأولوية في 25 أكتوبر الشهر الماضي، حيث تفاجئك هذه الأمراض أخطرها، وكلهم من الفطريات المجهرية، وبعضها لديه القدرة على القتل، ولكن في الواقع، فإن أكثر الفطريات فتكًا على هذا الكوكب هي عمليا غير مرئية للعين البشرية.



وقال الدكتور جاستن بيردسلي، من معهد الأمراض المعدية بجامعة سيدني، في بيان: "الفطريات هي الأمراض المعدية المنسية قد تسبب أمراضًا مدمرة ولكن تم إهمالها لفترة طويلة لدرجة أننا بالكاد نفهم حجم المشكلة، وقاد الدكتور "بيردسلي" مجموعة دراسة قائمة مسببات الأمراض الفطرية ذات الأولوية لمنظمة الصحة العالمية"، وذلك حسب ما ذكره موقع "npr".



تقسم قائمة الأولويات 19 من أكثر مسببات الأمراض الفطرية شيوعًا إلى ثلاث مستويات ذات أولوية بناءً على الدراسات الاستقصائية والمناقشات مع خبراء الأمراض المعدية الفطرية أخطرها هي المجموعة الحرجة ، التي تحتوي على أربعة مسببات الأمراض الفطرية فقط: "المستخفيات المستخفية والأورام الرشاشيات المدخنة والمبيضات البيضاء والمبيضات أوريس".

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المكورات الخفية والرشاشيات كلاهما من الفطريات الغازية التي يمكن أن تصيب الرئتين، مسببة أعراضًا تشبه الالتهاب الرئوي والتي يمكن أن تتطور إلى مرض أكثر شدة.تعيش المبيضات البيضاء بشكل طبيعي على الجلد وداخل الجسم دون أن تسبب أي مشاكل، ولكن إذا بدأ بالخروج عن نطاق السيطرة، يمكن أن يؤدي إلى مرض القلاع في الفم والحلق أو عدوى الخميرة المهبلية، والمعروفة أيضًا باسم داء المبيضات المهبلي.المبيضات هو تهديد فطري ناشئ ، مع القليل جدًا من المعلومات عنه حتى الآن. لكنه غالبًا ما يكون مقاومًا للأدوية المتعددة وقد تسبب في تفشي المرض بشكل خطير في مرافق الرعاية الصحية.تم تحديد ترتيب مسببات الأمراض الفطرية من قبل الخبراء الذين وزنوا تأثير المرض الفطري على الصحة العامة ومقدار البحث والتطوير الذي تم تقديمه للفطر حتى الآن.القائمة مستوحاة من قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية البكتيرية لعام 2017 وتتبعها، والتي استخدمتها منظمة الصحة العالمية للمساعدة في توجيه الموارد إلى الالتهابات البكتيرية التي كانت الأكثر بحثًا وتشكل أكبر التهديدات للصحة العالمية، والأمل هو أنه الآن مع إصدار قائمة مسببات الأمراض الفطرية ذات الأولوية، سيكون لدى صانعي السياسات مبادئ توجيهية تساعدهم على توجيه الموارد نحو التعامل مع مسببات الأمراض الفطرية الغازية ذات الأولوية القصوى.الفطريات المعديةبينما يعتقد الكثير منا أن معظم الفطريات الموجودة هناك خطرة مع وجود أقلية صغيرة صالحة للأكل ، اتضح أن معظم الفطريات لا تؤثر على الناس على الإطلاق، وتقدر دراسة حديثة أنه من بين 150.000 نوع من الفطريات الموصوفة، هناك حوالي 200 منها فقط معدية للإنسان.غالبًا ما تكون تلك الفطريات المعدية من مسببات الأمراض الانتهازية - بمعنى أننا نعيش معها أو بالقرب منها طوال الوقت، ولكنها تسبب فقط عدوى للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.خذ Aspergillus fumigatus، على سبيل المثال. إنه فطر شائع نسبيًا يمكن العثور عليه في نفايات الأوراق المتحللة في كل مكان تقريبًا.تقول ميشيل موماني، باحثة الفطريات في جامعة جورجيا التي تدرس الرشاشيات، إن الأبحاث الحالية تقدر أن "كل واحد منا يستنشق ما بين 10 و100 جراثيم الرشاشيات يوميًا".تقول موماني: "تختلف الطريقة التي تنتشر بها العدوى الفطرية الغازية اختلافًا كبيرًا عن الأمراض المعدية الأخرى، الذي لم يشارك في إنشاء قائمة الأولويات: "هذه العدوى الفطرية، عندما تصاب بها، فهي ليست من شخص آخر، بل تنتقل إليها من البيئة".أضافت موماني: "بالنسبة لمعظم الناس، هذه ليست مشكلة كبيرة، ولكن بالنسبة للآخرين قد تكون مميتة، في حين أن جهاز المناعة البشري السليم يمكن أن يقاوم بسهولة مسببات الأمراض الفطرية، فإن أولئك الذين يعانون من نقص المناعة لا يمكنهم ذلك، مما قد يؤدي إلى عدوى إكلينيكية".عبء الالتهاباتعلى الرغم من حقيقة أن العديد من هذه العدوى الفطرية شائعة نسبيًا، إلا أن تقرير منظمة الصحة العالمية يقول إن نقص البيانات يعني أنه من المستحيل تقدير العبء الدقيق لهذه الأمراض على سكان العالم.تقسم قائمة مسببات الأمراض الفطرية الأولى من نوعها لمنظمة الصحة العالمية، 19 من أكثر مسببات الأمراض الفطرية شيوعًا إلى ثلاث مستويات ذات أولوية.تابعت موماني: "تشير بعض أفضل التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1.5 مليون حالة وفاة سنويًا ناجمة عن الالتهابات الفطرية الغازية، وهذا بنفس ترتيب الملاريا ولكن الناس لا يفكرون في الأمراض الفطرية بالطريقة نفسها".تقترح "موماني" أن جزءًا من المشكلة هو نقص الوعي من جانب الأطباء، وعدم وجود أدوات التشخيص المناسبة قد يعني عدم اكتشاف الالتهابات الفطرية عندما يأتي المريض مصابًا بعدوى، وفي كثير من الأحيان يتم تشخيص الأمراض الفطرية في تشريح الجثة ، مما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ".مقاومة مضادات الميكروباتيأتي إصدار القائمة في أعقاب عدد متزايد من الأمراض الفطرية الغازية إلى جانب مقاومة مضادات الميكروبات التي أصبحت أكثر شيوعًا في الفطريات الغازية.وقالت الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، "بعد أن خرجت من ظلال وباء مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات، تتزايد العدوى الفطرية، وهي أكثر مقاومة للعلاجات، لتصبح مصدر قلق للصحة العامة في جميع أنحاء العالم".وهي واحدة من الأدوات الأولى التي يلجأ إليها الأطباء عند محاربة العدوى الفطرية هي فئة من الأدوية المضادة للفطريات تسمى أزول، ولكن مع زيادة الاستخدام ، تكيفت مسببات الأمراض الفطرية الغازية وأصبحت مقاومة، تمامًا مثل العديد من الأمراض البكتيرية التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.وأضافت "موماني": "على عكس مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ، يمكن تفسير مصدر هذه المقاومة المضادة للفطريات جزئيًا من خلال الاستخدام البيئي لمضادات الفطريات، وأحد مبيدات الفطريات الرئيسية المستخدمة لحماية المحاصيل من الفطريات هو الآزول، وأصبح من الواضح الآن أن الاستخدام الزراعي يقود بعض المقاومة السريرية".وتدعو "موماني" إلى مزيد من الاستثمار في الأبحاث الأساسية، قائلة إن هذا هو المفتاح لتطوير عقاقير جديدة واختبارات تشخيصية، والتي قد تساعد في اكتشاف وعلاج العدوى المقاومة لمضادات الفطريات.