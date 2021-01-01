يعلق طبيب روسي على مشروب قاتل إذا تناولناه قبل النوم مباشرة

تحدث طبيب القلب الروسي، أندريه كوندراخين، عن أسباب الوفاة المفاجئة، وقال إن الشخص قد يموت أثناء النوم بسبب الانصمام الخثاري وانقطاع النفس النومي، الناتج عن شرب الكحول قبل النوم.
وقال كوندراخين أنه يمكن أن تحدث حالة الوفاة المفاجئة في المنام بسبب التسمم الكحولي وأسباب أخرى.
وأوضح كوندراخين أنه "من الممكن أن تموت أثناء نومك بسبب اضطرابات ضربات القلب أو بسبب الانسداد الرئوي، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الارتجاع المعدي المريئي أحد أسباب الوفاة أثناء نوم الشخص، لذلك ، في الليل، يمكن إلقاء محتويات المعدة في رئتي الشخص كإحدى مضاعفات المرض، وهذا هو سبب حدوث الوفاة ".
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