يعلق طبيب روسي على مشروب قاتل إذا تناولناه قبل النوم مباشرة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحدث طبيب القلب الروسي، أندريه كوندراخين، عن أسباب الوفاة المفاجئة، وقال إن الشخص قد يموت أثناء النوم بسبب الانصمام الخثاري وانقطاع النفس النومي، الناتج عن شرب الكحول قبل النوم.

وقال كوندراخين أنه يمكن أن تحدث حالة الوفاة المفاجئة في المنام بسبب التسمم الكحولي وأسباب أخرى.

وأوضح كوندراخين أنه "من الممكن أن تموت أثناء نومك بسبب اضطرابات ضربات القلب أو بسبب الانسداد الرئوي، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الارتجاع المعدي المريئي أحد أسباب الوفاة أثناء نوم الشخص، لذلك ، في الليل، يمكن إلقاء محتويات المعدة في رئتي الشخص كإحدى مضاعفات المرض، وهذا هو سبب حدوث الوفاة ".

وأشار أن التسمم بالكحول أو المنشطات النفسية أو جرعة زائدة من الحبوب المنومة مميت.

وقال الطبيب أنه "عندما يشرب الشخص كثيرا، ويذهب إلى الفراش، فجأة يكون لديه دافع حاد للتقيؤ، ويختنق من القيء، وأشار الطبيب إلى أن هذا يسمى بالاختناق الميكانيكي"، وحذر من التعرض للسكر قبل النوم.

وشرح كوندراخين أن "الموت بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم يحدث فجأة".

ولتجنب الموت في المنام، نصح كوندراخين بالخضوع لفحص طبي سنوي، واتباع توصيات الأطباء بعد الإصابات والعمليات، واتباع أسلوب حياة صحي.
وفي وقت سابق، وصفت الأخصائية آنا لوي طريقة للتحقق من حالة الجسد وحسب قولها ، يكفي أن نحاول الوقوف على ساق واحدة ونلاحظ كم من الوقت.

المصدر: روسيا اليوم

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