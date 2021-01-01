لو بتعانى من تساقط الشعر في الشتاء .. 6 نصائح مهمه

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الكثير من الفتيات يعانين من مشكلات كثيرة عند دخول فصل الشتاء، فالبعض منهن قد يصيبهن تساقط الشعر بشكل كبير نظرًا لممارسة بعض الأساليب الخاطئة، لذا نتناول خلال السطور التالية نصائح هامة لمنع تساقط الشعر في الشتاء وفقًا لما جاء في موقع" metropolisindia





التدليك بالزيت:

في حالة إذا كنتِ تعانين من تساقط في الشعر، فلابد من استخدام طرق العلاج الفعالة في منع التساقط، بواسطة تدليك فروة الرأس بالزيت، لكي تساعد في زيادة نشاط بصيلات الشعرعن طريق زيادة نشاط الدورة الدموية .



طريقة تدليك فروة الرأس بالزيت:

قومي بتحضير 3 ملاعق من زيت الزيتون، أو زيت اللوز، وقومي بتدليك فروة الرأس ببطء لمساعدة الزيوت على الاختراق لجذور الشعر.

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ابحثِى عن السبب الحقيقي لتساقط الشعر:قبل البدء في علاج تساقط الشعر بطريقة عشوائية، تعرفي على الأسباب الحقيقية وراء سقوطه، فمن الممكن أن يكون إجهاد، أو سوء تغذية، وفي حالة عدم معرفة السبب قومي بزيارة طبيبك المختص .تناولي طعامًا صحيًا :من الممكن أن يكون الطعام عامل أساسي في تساقط الشعر وضعف حالة الجسم، لذا لابد أن تحرصي على تناول أطعمة غنية بالعديد من العناصر المغذية، والتي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، والحرص أيضًا على تناول فيتامين (أ) وفيتامين (هـ) يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس لمساعدة بصيلات الشعر على الحفاظ على إنتاجيتها ويساعد فيتامين (ب) في الحفاظ على صحة الشعر.استخدمي النوع المناسب من منتجات الشعر حسب نوع شعرك:كوني حريصة على استخدام نوع شامبو وبلسم مناسب لطبيعية بشرتك، ويفضل أن تحرصي على اختيار منتج خاليًا من الكبريت أو قد يتسبب في حدوث جفاف للشعر، إذا كان شعرك جافا فاحرصي على استخدام المنتجات التي تحتوي على عناصر ترطيب.تجنبِى أخذ دش ساخن:تجنبِى الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة أو غسل الشعر، فالحرارة الزائدة قد تتسبب في حدوث تلف للشعر بشكل كبير، أيضًا حاولي الحد من استخدام مكواة التجعيد أو مجففات الشعر.