بعد محاولة أغتياله .. اندلاع اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن الباكستانية

اندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.
- الاشتباكات تأتي بعد يوم من تعرض عمران خان، البالغ 70 عاما، لمحاولة اغتيال بينما كان في تجمع حاشد لأنصاره.
- عمران خان أصيب في الرجل اليسري وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، ثم بادر إلى طمأنة أنصاره بكونه سالما.
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