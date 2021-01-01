بعد محاولة أغتياله .. اندلاع اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن الباكستانية



رئيس الوزراء الباكستاني السابق رئيس الوزراء الباكستاني السابق



اندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.



- الاشتباكات تأتي بعد يوم من تعرض عمران خان، البالغ 70 عاما، لمحاولة اغتيال بينما كان في تجمع حاشد لأنصاره.



- عمران خان أصيب في الرجل اليسري وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، ثم بادر إلى طمأنة أنصاره بكونه سالما.

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- رئيس الوزراء السابق اتهم رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي استهدفته.- رئيس الوزرا الحالي أمر بفتح تحقيق ورفع النتائج التي يخلص إليها، بشكل فوري، مدينا محاولة الاغتيال.- عمران خان كان يقود حراكا في الشارع من أجل المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.- عمران خان خرج من السلطة، على إثر عملية سحب ثقة، في أبريل الماضي، ثم دخل دوامة من المواجهة والمتاعب مع السلطات.- لجنة الانتخابات في باكستان قضت، مؤخرا، بمنع خان من الترشح للانتخابات مدة خمس سنوات.