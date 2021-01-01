تعرف علي أقدم قصة غرام في التاريخ..في عيد الحب المصري..

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من بين أقدم قصص الحب في التاريخ هي قصة «أمنحتب وتي» التي كادت أن تتسبب في ضياع العرش حيث كان أمنحتب الثالث أحد ملوك الدولة الحديثة التابع للأسرة الـ 18، إلا أنه سرعان ما وقع في حب فتاة عادية من عامة الشعب اسمها «تي» وأصر على الزواج منها وكان هذا غير مقبول على الإطلاق نظرًا لأنها مجرد خادمة وليست من البيت الملكي، فهل انتصر الحب؟



بعد محاولات عديدة من أمنحتب، تزوج بالفعل من «تي» بعد أن أدعي كهنة آمون بأن أمنحتب الثالث هو ابن الإله ومن حقه التزوج من أي فتاة، وللتعبير عن مشاعر حبه لهذه الفتاة، أمر الملك أمنحتب بحفر بحيرة كبيرة لتتجول فيها «تي» بقاربها الملكي وقدمها هدية لزوجته الغالية.



واستطاعت «الملكة تى» أن تكون من أعظم ملكات مصر الفرعونية وساندت زوجها وابنها في أمور المملكة اقتصاديًا وسياسيًا وكانت نائبة عن الملك في الاحتفالات، ولدرجة أنه كان يكتب اسمها في المرسلات الدولية.