سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4-11-2022 بعد سعر الفائدة..



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، 4 نوفمبر 2022، انخفاضا مؤقتا، رغم الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزى المصري بنحو 24.2028 للشراء، وعند البيع 24.2957، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركى إلى 19.31 جنيه.



ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر في مصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الجمعة 4- 11-2022.



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سعر الذهب اليوم في مصر «تحديث مباشر» اضغط هنا.سعر الذهب في مصر الجمعة 4-11-2022أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 1354.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1348.5،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.الذهب عيار 21 في مصر سجل 1185 جنيهًا (شراء)، وسجل عيار 21 (بيع) 1180، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 1015.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1011.5 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 650 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 8030 جنيها.الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدةرفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4%. وكان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر انعقاده اليوم، وقد يكون لهذا القرار تأثير سلبي هائل على الدولار الأمريكي، وفقا لما أفاد به التقرير الصادر عن مؤسسة كريدي سويس Credit Suisse للاستشارات المالية.وقد حظيت هذه التوقعات بتأييد من جانب الأسواق، حيث تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهذا قد يُسبب ضررا لعملة الدولار.وأشار خبراء كريدي سويس إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار عدد من العوامل والمؤثرات الأخرى ومنها التغيرات الخارجية، فإن الدولار الأمريكي سيتأثر سلبا، وكذلك مع استمرار وجود الأسباب التي تدفع الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، فضلا عن ارتفاع معدل الفائدة المتوقع.وهذه هي المرة السادسة التي يرفع الفيدرالي فيها الفائدة منذ مارس، بعد بدء الحرب الروسية- الأوكرانية أواخر فبراير.وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ليرتفع إلى 8.2% من 8.3% في أغسطس ولكنه ارتفع بـ 0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.