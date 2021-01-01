قيادي بـ الإخوان الإرهابية يكشف كواليس وفاة إبراهيم منير

كشف القيادي الإخواني، خالد حمدي، عن سبب وفاة القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية إبراهيم منير، عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن.
وبحسب وسائل إعلام ، قال حمدي، في تغريدة على تويتر: "توفي - وهو ابن الخامسة والثمانين- أثناء لقاء له مع إخوانه عن ُبعد، قام خلاله يتوضأ فعاد من وضوئه وهو يتوجع من بعض الألم في رأسه تبين بعدها أنها جلطة في المخ توفي بعدها بساعات".
ويعد منير قياديا بارزا في التنظيم الدولي للجماعة، كما تولى منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان بعد توقيف محمود عزت في القاهرة أغسطس 2020.
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