بعد عودته من أوكرانيا .. أول تعليق لأسير روسي l فيديو

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الجنود الروس الذين تمت استعادتهم من الأسر الأوكراني


أكد أحد الجنود الروس الذين تمت استعادتهم من الأسر الأوكراني أمس الخميس أنه ما زال لا يصدق أن كل المعاناة قد انتهت بالنسبة له.

وقال عسكري روسي يدعى مكسيم لدى نزوله من الطائرة ولقائه ذويه: "أنا سعيد، سعيد للغاية لأنني تمكنت من العودة. لا أزال في حالة صدمة. لم أمض وقتا طويلا (في الأسر)، كنت أستعد لفترة أطول".

ورفض مكسيم الحديث عن الوقت الذي قضاه في الأسر، ولدى سؤاله عن ظروف الاعتقال أجاب بإيجاز: "لقد أطعموهم قدر استطاعتهم. لم نمت جوعا".

وأعلنت الدفاع الروسية أنه تمت الخميس عملية لتبادل الأسرى أطلق نتيجتها سراح 107 من العسكريين الروس المحتجزين لدى أوكرانيا.

https://t.me/rt_russian/135454

المصدر: RT

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