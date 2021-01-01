الحكومة تحسم الجدل حول انتشار الكوليرا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما يشاع عن ظهور إصابات بوباء الكوليرا في عدد من محافظات البلاد.
وقال المركز في بيان يوم الخميس: "انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء".
وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في أي من محافظات الجمهورية.
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