الحكومة تحسم الجدل حول انتشار الكوليرا



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما يشاع عن ظهور إصابات بوباء الكوليرا في عدد من محافظات البلاد.



وقال المركز في بيان يوم الخميس: "انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء".



وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في أي من محافظات الجمهورية.

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وشددت على أن مصر خالية تماما من الكوليرا، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة.وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.?الحكومة المصرية تحسم الجدل حول انتشار الكوليرا في مصر