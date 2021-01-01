الإفتاء: هذا حكم صلاة الضحى .. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء إن صلاة الضحى سنة ، وأي صلاة سنة ليست لازمة أو واجبة لكن ترفع في رصيد حسنات الإنسان، ينتفع بها الإنسان إذا فعلها وكلما صلى الضحى كلما أخذ ثوابا ولو تركها بعض الأيام لا وزر عليه.
وقال شلبي خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى سنة مؤكدة أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وقتها من بعد شروق الشمس وحتى قبل الظهر بعشر دقائق اذا انقضى وقتها والانسان يعتاد على صلاتها فيمكنه قضائها.
صلاة الضحى وفضلها
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