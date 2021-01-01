خالد الجندي يحذر من الإلحاد في أسماء الله الحسنى.. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إنكار اسم من أسماء الله الحسنى وهو "المسعر"، لافتا إلى أن إنكار اسم من أسماء الله الحسنى يعتبر إلحاد بأسماء الله، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى? فَادْعُوهُ بِهَا ? وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ? سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".
إنكار اسم من أسماء الله الحسنى
وتابع خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كارثة إنكار اسم من أسماء الله الحسنى، هذه درجة رهيبة من الإلحاد، هذه دعوة للإلحاد عينى عينك كده، وهذا من القرآن الكريم، كما ابلغنا الله سبحانه وتعالى، الناس اللى بتنكر اسم الله المسعر، دول فى كارثة، دورنا كعلماء نخفف عن الناس".
الله هو المسعر
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال إنه تعرض للهجوم، بسبب مطالبته المصريين بالدعاء والصبر على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
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