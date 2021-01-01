خالد الجندي يحذر من الإلحاد في أسماء الله الحسنى.. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إنكار اسم من أسماء الله الحسنى وهو "المسعر"، لافتا إلى أن إنكار اسم من أسماء الله الحسنى يعتبر إلحاد بأسماء الله، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى? فَادْعُوهُ بِهَا ? وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ? سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".



إنكار اسم من أسماء الله الحسنى

وتابع خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كارثة إنكار اسم من أسماء الله الحسنى، هذه درجة رهيبة من الإلحاد، هذه دعوة للإلحاد عينى عينك كده، وهذا من القرآن الكريم، كما ابلغنا الله سبحانه وتعالى، الناس اللى بتنكر اسم الله المسعر، دول فى كارثة، دورنا كعلماء نخفف عن الناس".



الله هو المسعر

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال إنه تعرض للهجوم، بسبب مطالبته المصريين بالدعاء والصبر على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

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وأضاف خالد الجندي، أن المسعِّر هو اسم من أسماء الله الحسنى، موضحا أن معني كلمة "المسعر" أن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغليها.واستشهد على أن الله هو المسعر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال غلا السعر في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال صلي الله عليه وسلم إن الله هو المسعِّرُ القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال".وأوضح معنى اسم المسعر: "يقول عبدالله القرطبي أن الرخص هو انحطاط السعر، والغلاء ارتفاعه، وكلاهما تقدير الله وتدبيره، فهو سبحانه وتعالى مقلبه ورافعه وخافضه".