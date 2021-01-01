خطوات غير متوقعة لتنظيف المناشف .. تعرفي عليها



تنظيف المناشف تنظيف المناشف

استخدام المنشفة ,, الفوطة,, من الأمور الضرورية التي لاغنى عنها بشكل يومي وبالتالي ممكن أن تؤثر على بشرتنا بشكل ملحوظ إذا لم يتم عمليه غسلها وتجفيفها بشكل صحيح فقد تؤدي إلى تلف الأقمشة .



إليك خطوات غسل المناشف بالطريقة الصحيحة والحفاظ عليها أطول فترة ممكنه .





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يعتبر غسل المناشف بالماء الساخن من الاشياء المرفوضة بعد شرائها ، حيث تقوم بعض النساء بغسل المناشف بالماء الساخن ظنا ان هذا الماء سوف يخلص المناشف من كافة الترسبات و الاتربة التي تتواجد عليهاالحرص على غسل المنشفة بالماء الفاتر للحفاظ عليها لاطول فترة ممكنة .الغسيل المنتظم كافٍ لقتل الجراثيم وتجديد المناشف للحفاظ على المناشف أنظف فترة ممكنه .ليس من الضروري غسل المنشفة كل مرة لذلك قم دائمًا بتركها تجف تمامًا بين الاستخدامات .لا تستخدم مواد تنعيم الاقمشة لأنها تقلل من عمر ونعومة المناشف عن طريق تحطيم الأقمشة.الحرص على غسل المناشف بماء في درجات حرارة منخفضة (حتى 60 درجة مئوية - بيضاء ، 40 درجة مئوية - ملونة). ابدأ شطفًا إضافيًا في نهاية البرنامج الرئيسي.الامتناع عن الكي أو استخدام البخار الساخن بعد غسل المناشف هذا التصرف يتلف الخيوط المتواجدة بها .غير مستحب غسل المناشف الملونة مع المناشف البيضاء ، لان هذا سوف يجعل المناشف البيضاء اكثر عرضة لالتقاط اى لون من الالوان والأقمشة الأخرى و هذا سوف يجعل مظهرها غير مناسب ، لذا يجب غسل كل منهما في مكان بعيد عن الاخر .استهلاك المكونات التي تضاف على الغسيل لن يجعل المناشف ناعمة مثلما كانت في البداية ، بل بالعكس فهذا المكون يحتوي على مواد شمعية بإمكانها القضاء على المناشف بسبب ترسبه داخل القماش ، لذا لا تفرطي في استخدامه .يمكنك تنظيف الغسالة بشكل دوري بعد كل غسله للحفاظ على نظافة المنشفة ومرونتها.