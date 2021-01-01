في 7 أيام .. أسرع رجيم لنسف الدهون



رجيم لنسف الدهون رجيم لنسف الدهون



هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونحت قوامك يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي للتخلص من الوزن الزائد ونحت قوامك إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاي الهندي



الأسبوع الأول





الإفطار:

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(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.اوكوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سنالغداء :1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيهأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةأو3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراءالعشاء :كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.أونستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراءأو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة