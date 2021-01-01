في 7 أيام .. أسرع رجيم لنسف الدهون

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رجيم لنسف الدهون


هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونحت قوامك يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي للتخلص من الوزن الزائد ونحت قوامك إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

الأسبوع الأول


الإفطار:

(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.

او

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن


الغداء :
1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.

أو

2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز


أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو

3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء



العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.

أو
نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

المصدر: موقع بولد سكاي الهندي

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