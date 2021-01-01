أول علامة دالة على زيادة الكوليسترول في دمك



زيادة الكوليسترول في دمك زيادة الكوليسترول في دمك



يمكن أن تكون التشنجات "أول أعراض ملحوظة" لتواجد الكوليسترول في الشرايين ويمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تحفيز ظهور تلك العلامة.



وفقا لموقع expressيُعرف ارتفاع الكوليسترول بالقاتل الصامت ، وهو نذير مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب دون ظهور العديد من العلامات التحذيرية. بمجرد وجود الكثير من الكوليسترول في الدم ، يبدأ في التراكم في الشرايين. يمكن أن تضرب إحدى العلامات المنذرة لهذه العملية في بعض الأحيان ساقيك. إليك كيفية اكتشافها.



يمكن أن تتراكم الدهون في الشرايين حتى تصبح ضيقة وبمجرد أن تنقبض الأوعية الدموية إلى ساقيك و ظهور أول علامة "ملحوظة"ويمكن أن تشعر بتقلصات الساق وكأنها عضلة مشدودة غير مريحة ومؤلمة بشدة.

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بصرف النظر عن تشنجات الساق ، يمكن أن يظهر مرض الشرايين المحيطية أيضًا مع ألم الساق وألمه ، المعروف باسم العرج المتقطع.شعور ساقيك بالخدرقد يؤدي العرج المتقطع أيضًا إلى شعور ساقيك بالخدر أو الضعف أو الثقل أو التعب.ومع ذلك ، فإن هذا الألم لا ينحسر فقط في هذه المنطقة لأنه يمكن أيضًا أن ينتقل على طول الطريق إلى الأرداف وقد يكون الألم الدوري أول علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدمفقد تلاحظ الألم في ربلة الساق ، ولكن قد تشعر به أيضًا في الأرداف أو الفخذين ويمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للحد من قدرتك على المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بهايمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية أيضًا في ظهور علامات تحذيرية أخرى ، بما في ذلك:ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة ، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاءبرد الجلد على قدميكاحمرار أو تغير لون بشرتكعدوى أكثر تواتراتقرحات أصابع القدم والقدم التي لا تلتئم.