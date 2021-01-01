حبوب الأنف والفم عند الأطفال تشير لعدوى فيروسية



حبوب الأنف والفم عند الأطفال حبوب الأنف والفم عند الأطفال

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أسباب ظهور حبوب تحيط بالفم والأنف عند الأطفال.



وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن ظهور الحبوب التي تحيط بالفم والأنف عند الأطفال يسمى "الطفح" فهي عدوى فيروسية تظهر نتيجة فيروس هيربس، وهو ينتج عن الأمراض الصدرية فهو يظهر كعدوى أو نتيجة اختلال المناعة.



وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن علاج تلك العدوى هي مضادات فيروسات وعلاج موضعي مكان الطفح مثل "المرهم".

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وأكد الدكتور أيمن سالم، أن "الطفح" أو ظهور حبوب على الفم والأنف للأطفال مرض ليس بالخطير ولكنه علامة من علامات نقص المناعة أو علامة من علامات عدوى الجهاز التنفسي، وله أنواع شديدة وخفيفة.وشدد أستاذ الأمراض الصدرية، على أهمية تقوية جهاز المناعة بالنسبة للأطفال حتى يستطيعون مقاومة أي عدوى فيروسية تنتقل إليهم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأمهات يعتمدن فقط على أدوية تقوية المناعة في هذا الوقت ويتناسون أهمية الطعام الصحي والمفيد للأطفال وأهمية تناول الفواكه والخضروات المتنوعة.