حبوب الأنف والفم عند الأطفال تشير لعدوى فيروسية

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أسباب ظهور حبوب تحيط بالفم والأنف عند الأطفال.
وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن ظهور الحبوب التي تحيط بالفم والأنف عند الأطفال يسمى "الطفح" فهي عدوى فيروسية تظهر نتيجة فيروس هيربس، وهو ينتج عن الأمراض الصدرية فهو يظهر كعدوى أو نتيجة اختلال المناعة.
وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن علاج تلك العدوى هي مضادات فيروسات وعلاج موضعي مكان الطفح مثل "المرهم".
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