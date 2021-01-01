سهلة وسريعة .. طريقة عمل أومليت بالتوست



أومليت بالتوست أومليت بالتوست



إذا كنتِ تحاولين عمل البيض بطرق مختلفة؛ فيمكنك أن تقدمي طريقة عمل أومليت بالتوست، سهلة وسريعة.



مقادير أومليت بالتوست:

4 بيضات.

ملعقة كبيرة من الكريمة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

كركم.

زعتر بري.

بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات.

حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات.

كزبرة.

شرائح فطر “اختياري”.

شرائح فلفل حار أو بارد “اختياري”.

بصل أخضر مقطع.

ملعقة من الزبدة.

شريحتين من التوست.

جبن مبشور “النوع حسب الرغبة”.





طريقة عمل أومليت بالتوست:

قد يعجبك أيضا...

نخفق 4 بيضات، ثم نضيف إليها ملح وفلفل وكزبرة وكركم وزعتر بري وملعقة كريمة الطهي، ونقلب كل المكونات معا.نضيف البصل المقطع والطماطم المقطعة والفلفل والفطر والبصل الأخضر.وفي مقلاة على النار، نضع قطعة من الزبدة، ثم نضيف خليط البيض والخضروات.ننتظر قليلاً حتى يجف سطح البيض ثم نضع شريحتي التوست فوق البيض.نقلب مكونات المقلاة بحيث يكون التوست إلى أسفل والبيض للأعلى.نرش سطح البيض بالجبن وننتظر لمدة دقيقة؛ حتى نتأكد من احمرار شرائح الخبز.نغلق التوست على بعضه، وبينهما حشوة البيض الأومليت، ثم نقدمه، بألف هنا.