سهلة وسريعة .. طريقة عمل أومليت بالتوست

إذا كنتِ تحاولين عمل البيض بطرق مختلفة؛ فيمكنك أن تقدمي طريقة عمل أومليت بالتوست، سهلة وسريعة.
مقادير أومليت بالتوست:
4 بيضات.
ملعقة كبيرة من الكريمة.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
كركم.
زعتر بري.
بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات.
حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات.
كزبرة.
شرائح فطر “اختياري”.
شرائح فلفل حار أو بارد “اختياري”.
بصل أخضر مقطع.
ملعقة من الزبدة.
شريحتين من التوست.
جبن مبشور “النوع حسب الرغبة”.
طريقة عمل أومليت بالتوست:
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