طرق للتخلص من آلام الظهر الشديد



آلام الظهر آلام الظهر

تحول ألم أسفل الظهر إلى مرض مزمن في الهند في الوقت الحاضر. ينتشر الاضطراب الآن بين الشباب وكذلك كبار السن.



تتعرض أقراص العمود الفقري وعضلات الظهر لضغوط شديدة بسبب ساعات العمل الطويلة ونمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة ، مما يؤكد حاجتنا إلى اتخاذ إجراءات وتجنب أي مشاكل طويلة الأجل.



الأطفال والمراهقون الذين يعانون من آلام الظهر المستمرة قد يفعلون ذلك لأسباب متنوعة ، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بالرياضة ، وإصابات المفاصل المرنة ، والمشاكل الخلقية في العمود الفقري.



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قد تكون آلام الظهر أيضًا علامة على مشاكل صحية أخرى غير ذات صلة ، مثل مشاكل الكلى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى آلام أسفل الظهر على جانبي العمود الفقري. يمكن أن تحدث آلام الظهر أحيانًا بسبب الأورام.نصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة العمود الفقري ومنع آلام الظهر1. حافظ على وضعية جيدةعادة ما يتراخى الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم كثيرًا مما يضغط على عضلات الظهر والعمود الفقري والرقبة ويسبب الألم. وبالمثل ، غالبًا ما يستلقي الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة على بطونهم مع تقويس أعناقهم لأعلى مما قد يؤدي إلى تلف العمود الفقري. ومن ثم ، فإن الحفاظ على وضعية منتصبة تتماشى مع الرقبة وأسفل الظهر واتباع شاشة سطح المكتب أو مستوى الكمبيوتر المحمول الصحيح يمكن أن يمنع تلف العمود الفقري.2. أخذ فترات راحة قصيرةيمكن أن يساعد أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة في الحد من الإجهاد الذهني المرتبط بالعمل ، وكذلك الضغط البدني على العمود الفقري لدينا. الجلوس في وضع واحد لساعات طويلة غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر. وبالتالي ، ينصح بالحركة أثناء العمل لفترات أطول لأنها تقوي العضلات والأعصاب.المشييعد المشي السريع المنتظم وسيلة سهلة وفعالة لتخفيف آلام الظهر والعمود الفقري. يمكن أن يساعد المشي وممارسة الرياضة أيضًا في تقليل الوزن وزيادة تدفق الدم إلى عضلات العمود الفقري ورفع مستويات الأكسجين والمغذيات في الدم مما يجدد العضلات ويخفف الألم.4. اعتماد نظام غذائي متوازنتجنب الأطعمة الدهنية واستهلاك الكثير من الماء يمكن أن يساعدك أيضًا في تجنب مشاكل الظهر والعمود الفقري. يمكن أن يساعدك تناول وجبات منخفضة الدهون والكالسيوم والبروتينات المليئة بالمعادن الأساسية في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة ويمكن أن يقلل الضغط الكلي على عمودك الفقري.