ترامب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في بلاده عام 2024.
وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مستشاري ترامب، أنه سيطلق حملته الانتخابية بعيد انتخابات الكونغرس في الـ 8 من نوفمبر، ليتمكن من تحديد التحالفات التي سينشئها لتعزيز الحملة.
وكشف أحد مستشاريه عن اعتقاد طريف لترامب، بأن إطلاق حملته على ضوء "عيد الشكر" سيجلب له الحظ، ويرفع من رصيد حملته.
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