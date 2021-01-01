خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية



خالد الغندور خالد الغندور

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الداخلية، لم ينجح في إدارة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الدوري المصري.



وفاز الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة فى ملعب لعبت على استاد السويس الجديد الدوري الممتاز .



وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «رضا شحاتة، المدير الفني للداخلية، كان بيلعب لعب مفتوح أمام الأهلي، المباراة كانت مفتوحة تمامًا، أنت عندما تواجه الأهلي بقيمته، تفكيرك كمدير فني، يكون إزاي تقفل (الجيم) على الفريق المنافس وعدم إعطاء له أي مساحات، مثلما فعل أسوان أمام الأهلي وفاز الأخير بضربة جزاء، بالأمس رضا شحاتة، كان بيلعب لعب مفتوح، وتشعر بأنها تقسيمة والأهلي سهل جدًا يصل المرمى الداخلية».

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وأضاف خالد الغندور: «الزمالك لعب ضد فرق تقيلة في أول 3 مباريات، والمنافس بيلاعب فرق عادية في أول 3 مباريات».واختتم: «الدوري مازال طويلا، الموسم الماضي الزمالك خسر في الدور الثاني أمام إنبي وطلائع الجيش ورا بعض وفاز بالدوري».