ماهي كميات مخزون المياه في بحيرة ناصر ؟ .. بعد الملء الثالث لسد النهضة



بحيرة ناصر بحيرة ناصر



قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إنه بالرغم من التخزين الثالث لسد النهضة فإن إيراد مصر من مياه النيل جاء كاملا العام الحالي، دون أي نقصان.



وأوضح المصدر، أن معدل الأمطار جاء مرتفعا العام الحالي بنحو 20%، مما عمل على ارتفاع مخزون المياه في بحيرة ناصر والسد العالي.



ومن جانبه، قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة إن معدل الأمطار العام الحالي جاء إيجابي، موضحا أنه سينعكس ذلك على الزراعة بسبب الوفرة في المياه التي تم تخزينها بفعل الأمطار.

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ولفت شراقي إلى أن الكمية التي اكتسبتها مصر من مياه الأمطار العام الحالي تقدر بنحو 9 مليار متر مكعب من المياه، وبلغ إيراد مصر من مياه النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو إيراده السنوي المعتاد.جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري، كانت قد بشرت بموسم أمطار كثيف منذ أغسطس الماضي، موضحة أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق.وأوضحت وزارة الري، أنها تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.ولفتت وزارة الري إلى أنها تتابع الموقف المائي وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، ودورية عقد لجنة إيراد نهر النيل لمتابعة الموقف المائي.