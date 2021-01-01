مواصفات و سعر Xperia 5 IV.. سوني تحدث أخر هواتفها إلى أندرويد 13



Xperia 5 IV Xperia 5 IV

أعلنت شركة سوني Sony، عن بدء طرح تحديث أندرويد 13 للهاتفين الرائدين Xperia 1 IV و Xperia 5 IV.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يوفر تحديث أندرويد 13 لأجهزة سوني الرائدة، العديد من المزايا من بينها المواد التي تصممها الشركة مع خيارات تخصيص السمات واللون والأيقونات وتحديثات الرفاهية الرقمية والأمان والقدرة على تعيين لغات مختلفة لتطبيقات مختلفة وأذونات محسنة وغير ذلك الكثير.



سعر مواصفات هاتف سوني Sony Xperia 5 IV

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يتميز هاتف سوني الجديد Sony Xperia 5 IV، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، وبدقة 2520 × 1080 بكسل، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.ويقدم هاتف سوني Xperia 5 IV، إعدادات كاميرا إحترافية ثلاثية، تأتي جميعها بدقة 12 ميجابكسل، ولكن يستخدم المستشعر الأساسي عدسة بقياس 24 ملميتر وبقطر 1 / 1.7، أما العدسة فائقة الاتساع فتحتوي على عدسة بقياس 16 ملميتر بقطر 1 / 2.5، أما العدسة المقربة بقياس ملميتر، بقطر 1/3.5 بوصة، تدعم التقريب 2.5 مرة، ويمتاز الهاتف الرائد بكاميرا أمامية مزودة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويعمل هاتف سوني Sony Xperia 5 IV، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحزم هاتف سوني Xperia 5 IV، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، والذي يمكنه شحن الجهاز 0 إلى 50 ? في غصون 30 دقيقة فقط.وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Sony Xperia 5 IV، دعما لتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويتميز الجهاز بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus للجزء الأمامي والخلفي، ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos و Hi-Res Audio و DSEE Ultimate و 360 Reality Audio، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر وفتحة بطاقة MicroSD.ويتوفر هاتف سوني Sony Xperia 5 IV، مقابل سعر يبدأ من 942 يورو (أي ما يعادل 22 و200 ألف جنيه مصري)، في 3 خيارات للألوان هي: الأخضر والأسود والأبيض.