رصد Galaxy S23 Plus في قاعدة بيانات Geekbench

Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Plus

رصد النموذج الخاص بسوق الولايات المتحدة من هاتف Galaxy S23 Plus في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.



كشفت التسريبات خلال الشهر الماضي عن هاتف Galaxy S23 في قاعدة بيانات Geekbench، واليوم تكشف التسريبات عن إصدار Plus من السلسلة.



ويظهر الإصدار الخاص بسوق الولايات المتحدة من هاتف Galaxy S23 Plus بنموذج رقم SM-S916U في قاعدة بيانات Geekbench، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وتؤكد التسريبات على معالج ثماني الأنوية والذي يعرف برمز “Kalama”، وتقسم أنوية المعالج إلى نواة رئيسية مع 3 و4 من الأنوية، كما تدعم النواة الرئيسية سرعة 3.36GHz، ويتميز الثلاثة أنوية بسرعة 2.80GHz، ويدعم المعالج كرت الشاشة Adreno 740 من كوالكوم.أيضاً تكشف التسريبات عن دعم الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13، ولقد سجل الهاتف في إختبارات الأنوية الأحادية 1485 نقطة في Geekbench 5، بينما سجل الهاتف في إختبارات الأنوية المتعددة 4844 نقطة.يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن دعم Galaxy S23 Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.كما يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.