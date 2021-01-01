يحصل هاتف iQOO 11 على شهادة 3C وقد يتم إطلاقه قريبًا



هاتف iQOO 11 هاتف iQOO 11

ادعت الشائعات ان هاتفي iQOO 11 و iQOO 11 Pro قد يصلان رسميًا قبل نهاية هذا العام في الصين. يبدو أن إصدار iQOO 11 على وشك ان يصل قريبًا، إذ حصل على موافقة من الهيئة التنظيمية 3C في الصين.



وكشف تقرير حديث أن iQOO 11 و 11 Pro المتجهين إلى السوق الصينية يحملان ارقام V2243A و V2254A. ولقد تم رصد V2243A بشهادة CMIIT الشهر الماضي، والآن تمت الموافقة على الجهاز من قبل 3C.



ووفقًا للشهادة، من المحتمل أن يأتي iQOO 11 مع دعم الشحن السريع 120 واط. وظهر الجهاز أيضًا في قاعدة البيانات على منصة TENAA. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا تحتوي القائمة على صور ولا اي مواصفات.

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ومن المتوقع إطلاق سلسلة iQOO 11 في الهند بحلول ديسمبر. كما تشير التقارير غير المؤكدة إلى أن iQOO 11 الصيني قد يتم تغيير علامته التجارية إلى iQOO 10 في الهند.