للربع الخامس على التوالي انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية

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عندما أعلنت شركة أبل مؤخرًا عن أرباحها في الربع الأخير من العام المالي، أشارت إلى أن مبيعات iPad قد انخفضت بنسبة 13.06? على أساس سنوي خلال الربع الذي استمر من يوليو وحتى نهاية سبتمبر. وبالنسبة للسنة المالية 2022، فقد حقق الجهاز اللوحي من أبل مبيعات أقل بنسبة 8? على أساس سنوي.



والآن وفقًا لتحاليل Canalys، فإن سوق الأجهزة اللوحية قد شهد للتو ربعه الخامس على التوالي من انخفاض الشحنات على أساس سنوي. بالنسبة للربع الثالث من هذا العام، انخفضت عمليات التسليم هذه بنسبة 6? على أساس سنوي، وهو ما كان أفضل من الانخفاض السنوي بنسبة 11? الذي شهدناه خلال الربع الثاني.



ومع ذلك، لا تزال الشحنات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة حيث تم تسليم 35.3 مليون وحدة خلال الربع الثالث.

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ليس من الغريب أن أبل ظلت في القمة حيث شحنت 14.4 مليون وحدة iPad من يوليو إلى سبتمبر. هذا الرقم انخفض بنسبة 5.6? عن الربع الثالث من العام الماضي، بسبب ضعف سوق الأجهزة اللوحية بشكل عام. على الرغم من انخفاض الشحنات، نمت أبل حصتها في السوق من 40.5? إلى 40.7?.ولقد أصدرت شركة أبل للتو طراز iPad الأساسي المعاد تصميمه من الجيل العاشر إلى جانب وحدات iPad Pro الجديدة مقاس 11 بوصة و 12.9 بوصة.جاءت شركة سامسونج بعد أبل. فبعد انخفاض بنسبة 8.3? في شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثالث على أساس سنوي، سلمت الشركة 6.6 مليون جهاز لوحي في هذا الربع حيث انخفضت حصة سامسونج في السوق من 19.1? إلى 18.7?.وجاءت أمازون في المركز الثالث بعد ربع قوي شهد ارتفاع شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 17.9? على أساس سنوي. فقد شحنت الشركة 3.2 مليون جهاز لوحي على مدار الأشهر الثلاثة وارتفعت حصة أمازون في السوق إلى 9.1? من سوق الأجهزة اللوحية العالمية من 7.2? في العام السابق.وعلى صعيدًا آخر، شحنت لينوفو 2.7 مليون جهاز لوحي خلال الربع الثالث، بانخفاض كبير بنسبة 36.6? عن الربع الثالث من العام الماضي. وانخفضت حصة الشركة من الأجهزة اللوحية العالمية من 11.4? إلى 7.7?.واحتلت شركة هواوي المرتبة الخامسة في الربع الثالث. وشهدت الشركة المصنعة الصينية المحاصرة انهيار شحنات الأجهزة اللوحية الخاصة بها لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 41.1 ? على أساس سنوي إلى 1.5 مليون وحدة، وقد ترك هذا للشركة حصة سوقية عالمية تبلغ 4.2?.